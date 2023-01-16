Вашингтон, 16 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по Украине на авиабазе США в Германии Рамштайн, сообщили 16 января в пресс-службе НАТО.

Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press Йенс Столтенберг

Отмечается, что Столтенберг намерен провести ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны киевского режима Алексеем Резниковым.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча военных министров стран — участниц НАТО в Рамштайне назначена на 20 января.

Столтенберг ожидает, что в ходе встречи глав минобороны стран, входящих в альянс, на авиабазе Рамштайн в Германии увеличится число желающих выделить новую военную помощь Киеву.