Москва, 16 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 января по видеосвязи пообщался с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и обратил внимание на высокий показатель школ, вынужденных работать в две смены.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, всё-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены», — указал президент.

Также главой Новосибирской области была поднята тема реализации программы развития Новосибирского научного центра под названием «Академгородок 2.0».

Путин отметил, «что касается Академгородка, то, безусловно, и федеральные органы власти, и с вашим участием там, где это возможно, должны уделить внимание, для того чтобы все намеченные планы здесь были выполнены».

Позже Травников рассказал о развитии аэропорта «Толмачево», строительстве восточного обхода Новосибирска, а также реконструкции автодороги «Иртыш».

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