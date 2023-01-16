Нижний Новгород, 16 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В Нижегородской области скоростной поезд «Ласточка» сбил 69-летнего мужчину. Об этом 16 января сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Cyber Trans Скоростной поезд «Ласточка»

«По предварительным данным, утром 16 января на станции Ворошиловская скорым поездом «Ласточка 727» сообщением Нижний Новгород — Москва травмирован 69-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Известно, что пожилой человек скончался по пути в больницу. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Березовском Кемеровской области в сугробах застряли две машины скорой медицинской помощи. Улицу, где произошёл инцидент, не чистили с 29 декабря.

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