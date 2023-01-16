Москва, 16 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Тело актера Владимира Ипатова пролежало в московской квартире около месяца. 15 января сотрудники полиции вместе с дочерью Ксенией вскрыли квартиру актера, где обнаружили труп последнего, который лежал в одной из комнат. Об этом 16 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Кадр из фильма «Последний богатырь» (2017) Владимир Ипатов

«Мужчина около месяца не выходил на связь с родственниками. Близкие не могли дозвониться до Владимира и на Новый год. Криминалисты установили, что мужчина скончался около месяца назад от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — отметил источник ИА REGNUM.

Также стало известно, что криминального следа в смерти актера нет. Во-первых, потому что на теле не были обнаружены характерные признаки насильственной смерти. Во-вторых, квартира известного актера была заперта изнутри, а на замке не было обнаружено следов взлома.

Ипатов Владимир Сергеевич стал играть в кино уже в достаточно позднем возрасте. Первую роль в сериале «Папины дочки» он получил в 49 лет, и с этого момента, по сути, и началась его карьера в кинематографе. За 15 лет он снялся в таких знаковых для России сериалах, как «Интерны», «Физрук», «Папины дочки». Также Ипатов успел сняться в очень успешном по кассовым сборам фильме «Последний богатырь».