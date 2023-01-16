В России запретили деятельность радикальной группировки «М. К. У.»*
Москва, 16 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Верховный суд России по иску генерального прокурора Игоря Краснова признал международную организацию «Маньяки; культ убийств» («М. К. У.», организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической, сообщили 16 января в пресс-службе суда.
По данным Генпрокуратуры, указанное движение было создано на Украине и основано на неонацистской идеологии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 46 российских регионах были проведены следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Маньяки; культ убийств» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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