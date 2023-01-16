Париж, 16 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В настоящее время угрозы сноса могил на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа не существует, заявили 16 января РИА Новости в посольстве России во Франции.

Николай Малышев/ИТАР-ТАСС Могила русского писателя Ивана Бунина на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

При этом местные власти действительно отказались принимать от России оплату содержания могил, подтвердили дипломаты. Вопрос отложен на неопределенный срок.

«Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян», — заявили в посольстве.

На кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа похоронены многие известные русские эмигранты, включая Ивана Бунина, Рудольфа Нуреева, Зинаиду Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Андрея Тарковского.