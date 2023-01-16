Москва, 16 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Более 3,5 млрд рублей направят на углубление акватории для строительства порта «Бухта Север» в устье Енисея. Об этом 16 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Денис Кожевников/ТАСС Строительство нефтеналивного терминала «Порт бухта Север» на восточном берегу Енисейского залива

«Одобрены параметры бюджетной поддержки строительства порта «Бухта Север» в устье Енисея», — сказал Мишустин.

По его словам, в ближайшие два года на углубление акватории будет выделено более 3,5 млрд рублей. Часть средств пойдёт на создание систем безопасности мореплавания. Это позволит проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза более 120 тыс. тонн.

По словам премьер-министра, правительство рассчитывает на то, что принятые меры будут стимулировать экономическую активность в Арктической зоне и ускорят развитие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, в котором содержится более 150 мероприятий.