Кудрово, Ленинградская область, 16 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В районе примыкающего к Петербургу города Кудрово Ленинградской области началось строительство второй транспортной развязки с Мурманским шоссе, которая должна значительно облегчить транспортную доступность областного города и улучшить дорожную ситуацию на стыке Ленобласти и Петербурга. О начале стройки сообщили 16 января в дорожном комитете Ленинградской области.

Дорожный комитет Ленобласти Строительство новой развязки с Мурманским шоссе

«Строители делают площадку под стапель — это железная штуковина, которая будет своего рода рельсами для пролета второго путепровода над Мурманским шоссе. Плюс готовимся расширять опоры: там есть две около существующего путепровода, но они узкие. Им надо добавить свай», — пояснили в пресс-службе комитета.

В конце октября 2022 года стало известно о том, что сотрудники принадлежащего компании IKEA торгового центра «МЕГА Дыбенко» высказывали своё недовольство размещением строительного городка на территории ТЦ. Власти Ленобласти обещали решить вопрос при помощи наложения публичного сервитута на участок, принадлежащий ИКЕА, т.е. ограничений на действия с землей, необходимой для государственных нужд. В итоге строительство началось.

«Городок стоит на икеевской земле <…> Если вдруг обнаружим санкционные залежи акул, то раздадим», — пошутили в дорожном комитете Ленобласти.

В ходе строительства развязки будет возведён не только второй путепровод над Мурманским шоссе (часть федеральной трассы «Кола»), но и присоединена к нему Центральная улица Кудрово, что облегчит выезд из многоэтажного города. Сметная стоимость строительства развязки, по данным на 2021 год, составляла 5,6 млрд рублей, в 2022 году возросла до 7,1 млрд рублей. Протяженность развязки — около трех километров. Помимо средств областного бюджета в проекте было заявлено участие ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА). Как ожидалось, ИКЕА инвестирует в развязку 700 млн рублей.