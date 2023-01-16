Лондон, 16 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В США завершается «сланцевая революция», что может усилить нестабильность на нефтяном рынке и привести к переделу влияния в пользу других нефтедобывающих стран. Об этом 16 января пишет британская газета The Financial Times.

EPA/LARRY W. SMITH/ТАСС Добыча нефти в США

По мнению издания, в США «золотой век сланцевой добычи» подходит к концу. В качестве основных причин приводятся недостаток трудовых ресурсов, малая продолжительность жизненного цикла сланцевых скважин и вызванные пандемией разрывы в цепях поставок.

Отмечается, что эти факторы способствуют росту издержек, снижая инвестиционную привлекательность и вызывая уход инвесторов.

После завершения фазы агрессивного роста нефтедобычи в США мир может войти в период ещё большей нестабильности на энергетическом рынке, отмечает издание. Причиной этого является не снижающийся спрос на нефть в глобальном масштабе.

Кроме того, ослабление позиций США приведёт к усилению стран — участниц ОПЕК+, главным образом Саудовской Аравии и ОАЭ, заключает газета.

Читайте также: Глава минфина Германии: дороговизна газа становится новой обыденностью