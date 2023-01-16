Березовский, Кемеровская область, 16 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В городе Березовском Кемеровской области в сугробах застряли две машины скорой медицинской помощи. Улицу, где произошёл инцидент, не чистили с 29 декабря. Об этом РИА Новости сообщила директор муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлана Цавня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Скорая помощь

По ее словам, в частном секторе города расположены 268 улиц. После непродолжительного снегопада дороги очищают незамедлительно.

«Улица Каменная у нас была почищена 18 ноября, 23 декабря, 29 декабря после снегопадов таких сильных, потому что были сильные морозы, снегопадов у нас не было, улица не очищалась. В пятницу у нас прошёл снег, в субботу у нас сильный снег прошёл, и мы приступили к очистке всего частного сектора с воскресенья, 15-го числа», — пояснила директор.

Она добавила, что улицы посёлка Шахта Южная, где застряли медики, в настоящее время очищают два погрузчика.

Тем временем в соцсетях жители жалуются на бездействие местных властей и застрявшие автомобили скорой медпомощи, ехавшие на вызов. На подмогу коллегам прибыла вторая бригада медиков, их транспорт также застрял в прошлогодних сугробах.

Кроме несвоевременно оказанной помощи, люди жалуются на проблемы с доставкой продуктов до магазинов, а синоптики прогнозируют новые снегопады.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 января пассажирский самолёт не смог вылететь из Перми в Москву, он застрял в сугробе на взлётной полосе.