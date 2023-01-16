Рим, 16 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. На 96-м году жизни скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида, передают 16 января национальные СМИ.

Global Look Press via ZUMA Press Джина Лоллобриджида

Лоллобриджида родилась в июле 1927 года в итальянском Субьяко. Является кавалером итальянского ордена за заслуги перед республикой и французского ордена Почетного легиона.

Среди наиболее известных фильмов, в которых снималась актриса, — «Фанфан-тюльпан», «Провинциалка», «Хлеб, любовь и фантазия», «Собор Парижской Богоматери», «Самая красивая женщина в мире».