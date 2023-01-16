Севастополь, 16 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили десять из десяти украинских беспилотников над морем около Севастополя. Об этом 16 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, 16 января была осуществлена вражеская атака на Севастополь. В результате средства ПВО и Черноморский флот сбили десять из десяти беспилотников противника над морем.

Глава города уточнил, что в городе и в акватории никакие объекты не пострадали.

«В городе все спокойно», — уточнил он.

Читайте также: Губернатор Развожаев: над Севастополем сбиты семь беспилотников