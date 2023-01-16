Москва, 16 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удары по подразделениям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, сообщили 16 января в Министерстве обороны.

Министерство обороны России Работа вертолетов Ми-35 и Ми-28

Потери Киева на этом направлении составили более 30 человек. Кроме того, были поражены две бронемашины.

14 января в министерстве обороны сообщали о ликвидации на купянском направлении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

13 января сообщалось о нанесении ударов по подразделениям ВСУ под Купянском, потери противника составили до 20 человек.