Лондон, 16 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Более 80 преступлений на сексуальной почве, включая 47 изнасилований, совершил сотрудник полиции Лондона Дэвид Каррик. Об этом пишет 16 января The Times.

cocoparisienne Полиция

Каррик признал свою вину в десятках преступлений, включая сексуальное насилие, незаконное лишение свободы, принудительный контроль и нападение путём проникновения. 48-летний офицер служил в управлении парламентской и дипломатической защиты столичной полиции.

«Полицейский признал за собой более 80 преступлений на сексуальной почве, в том числе 47 изнасилований в отношении 12 женщин за два десятилетия работы в полиции», — отмечает издание.

Отмечается, что на Каррика поступало 14 жалоб, включая обвинения в изнасиловании, домашнем насилии и домогательствах. Однако от службы его отстранили только после ареста за изнасилование.

По словам правоохранителей, офицер пользовался своим положением для совершения преступлений. Жертв он искал через приложения для знакомств, после чего предъявлял женщинам удостоверение и утверждал, что с ним никакая опасность им не грозит. От его действий также пострадали давние знакомые и школьные подруги.

Читайте также: Американского кинопродюсера признали виновным в ещё одном изнасиловании