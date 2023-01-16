Москва, 16 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Помещения для содержания задержанных военнослужащих будут оборудованы в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом сообщил врио командующего округа Александр Линьков в ответ на запрос депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

«Губа» в учебных центрах все-таки нужна, полагает Иванов.

«Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователей, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — говорится в документе за подписью Линькова.

Парламентарий ранее направил обращение по поводу организации гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных.

Отметим, что ЦВО расположен на территории трех федеральных округов — Приволжского, Сибирского и Уральского.

В итоге можно сделать вывод, что соответствующие помещения будут оборудованы во всех воинских частях-формирователях, ответственных за подготовку мобилизованных военнослужащих.

«На сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», — убежден Иванов.

Ранее, комментируя слухи о том, что в России может быть продолжена мобилизация, пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков 9 января в беседе с журналистами отметил, что не стоит придавать такого значения публикациям в телеграм-каналах.

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