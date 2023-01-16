Ростов-на-Дону, 16 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил Али Тазиева по прозвищу Магас к пожизненному лишению свободы за нападения на посты ДПС в Ингушетии и другие преступления. Об этом 16 января сообщает РИА Новости.

Эрик Романенко/ТАСС Оглашение приговора боевику Тазиеву

«По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить Тазиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — заявил председательствующий по делу в суде.

По данным суда, в 2008 году Тазиев вошёл в состав террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой занимался в том числе разработкой и планированием терактов.

В 2009–2010 годах он организовал три вооружённых нападения на посты ДПС в Ингушетии, в результате которых девять полицейских и 15 военнослужащих были ранены, двое убиты.

По информации Следственного комитета РФ, всего члены банды, участником в которой был Тазиев, убили 78 человек. Боевика, которого разыскивали с 2004 года, поймали только в мае 2013 года во время спецоперации в Ингушетии.

В 2013 и в 2015 годах Тазиев получал пожизненные сроки за ряд громких преступлений, в их числе посягательство на жизнь бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, взрывы автобуса на автовокзале Невинномысска и Назрановского РОВД.