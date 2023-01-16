Гатчина, Ленинградская область, 16 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Гатчинский городской суд 16 января освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное психиатрическое лечение 49-летнего Андрея Бовта, получившего печальную известность в 2019 году в качестве хозяина «дома ужасов» в поселке Химози Гатчинского района, где он проживал вместе с гражданской женой и восемью детьми.

Lenobl.sledcom.ru Андрей Бовт в зале суда

Как заявили в прокуратуре Ленинградской области, установлено, что инкриминируемые Бовту преступные деяния он совершил состоянии невменяемости. «К нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Напомним, по данным следствия, Андрей Бовт с января 2012 по декабрь 2019 года насиловал свою малолетнюю дочь, допускал жестокое обращение с несовершеннолетними детьми. Частный дом в поселке Химози Гатчинского района, арендованный семьёй Бовта, был превращен в «тренировочный центр». Во время обысков в доме были найдены незаконное стрелковое оружие, в том числе автоматическое, боеприпасы и взрывчатые вещества, происхождение которых мужчина объяснить не смог.

В июле 2022 года Бовт сумел сбежать из здания Гатчинского городского суда, отпросившись в туалет в сопровождении медработников. Его поиски велись больше недели. Полиция выяснила, что Бовт прячется в валдайских лесах и собирается вернуться в Петербург «автостопом». Вечером 4 августа на автодороге «Россия» Тосненского района Ленобласти наряд ДПС остановил автомобиль и задержал Бовта.

Судебная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.