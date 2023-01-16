Москва, 16 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Поставки трубопроводного газа из России в страны дальнего зарубежья в текущем году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 млрд куб. метров. Об этом заявил РИА Новости замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Gazprom.ru Газ

В 2022 году поставки Газпрома в дальнее зарубежье составили 100,9 млрд куб. метров газа, это на 45,5% (84,2 млрд куб. метров), меньше, чем годом ранее.

«Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 млрд куб. метров», — приводит агентство слова Колобанова.

Он напомнил, что в России с начала спецоперации соответствующая таможенная статистика не публикуется. При этом по оценкам, рассчитанным на основании «зеркальных» сведений других государств, экспорт из России трубопроводного газа в Европу в прошлом году составил около 64 млрд куб. метров, в Турцию было поставлено порядка 13 млрд куб. метров, в Китай — 16 млрд куб. метров.

Колобанов считает, что в текущем году поставки трубопроводного газа из России в Европу составят не более 30 млрд куб. метров при условии уменьшения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки действующих мощностей «Турецкого потока».

По его мнению, в 2023 году не стоит рассчитывать на восстановление «Северного потока» или на запуск одной из веток «Северного потока 2», прежде всего по политическим причинам.