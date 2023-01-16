Москва, 16 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Системы ПВО России за сутки сбили три киевских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщили 16 января в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка Луганской Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российскими системами ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотных летательных аппарата, восемь снарядов реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и 9К57 «Ураган».

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