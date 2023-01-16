Вена, 16 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет присутствия в Донбассе. Соответствующая информация появилась на странице организации в Twitter.

Валентин Спринчак/ТАСС ОБСЕ в Донбассе. 2019

«Если вы увидите в Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января в Киев поездом прибыл министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, который недавно вступил в должность председателя ОБСЕ.

Планируются встречи с украинскими лидерами по укреплению безопасности и стабильности в регионе, а также оказанию помощи жителям на местах.

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