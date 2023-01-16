Дакар, 16 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. По меньшей мере 19 человек погибли на севере Сенегала в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса, сообщает 16 января Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По данным пожарной службы, водитель общественного автобуса пытался избежать наезда на осла, но допустил столкновение с грузовым автомобилем. Авария произошла недалеко от Нгеун-Сарра.

«Ещё одна авария со смертельным исходом на наших дорогах», — написал президент Сенегала Маки Салл в Twitter.

Глава государства выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января на юго-западе Сенегала в регионе Кафрин столкнулись два автобуса, погибли 40 человек. В стране был объявлен трёхдневный траур. Власти объявили о реформах, направленных на предотвращение столкновений на дорогах.

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