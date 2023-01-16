Москва, 16 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в Луганской и Донецкой Народных Республиках радиолокационные станции контрбатарейной борьбы боевиков ВСУ американского производства. Об этом 16 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 уничтожены в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а станция AN/ТPQ-50 — в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ поражён около города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: ВС России поразили склад вооружения и техники ВСУ около Красного Лимана