Москва, 16 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации добились новых успехов в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает 16 января Минобороны РФ, на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях ликвидированы десятки киевских боевиков. Больше всего украинских военнослужащих (75 за сутки) уничтожено близ населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины по состоянию на 16.01.2023 г.

Также благодаря российской авиации и артиллерии удалось уничтожить склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области. Помимо этого, на огневых позициях в 101-м районе разбиты 79 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3841 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники, сказано в оперативной сводке Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российская специальная военная операция на Украине продолжается. Успехи Вооружённых сил РФ на донецком направлении подтверждаются рассказом о гибели «целой роты» ВСУ в Артёмовске.

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