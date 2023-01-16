Москва, 16 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ поражён около города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражён склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области уничтожен ангар с военной техникой девятого полка особого назначения нацгвардии Украины.

Также поражены 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.