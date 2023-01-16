Москва, 16 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 75 боевиков ВСУ. Об этом сообщили 16 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Речь идет об ударах по 95-й десантно-штурмовой бригаде и 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны в ДНР.

Кроме того, были уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Запорожской области на станут привлекать к уголовной ответственности по делам, возбуждённым киевскими властями.

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