ВС России уничтожили более 75 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Москва, 16 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 75 боевиков ВСУ. Об этом сообщили 16 января в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Речь идет об ударах по 95-й десантно-штурмовой бригаде и 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны в ДНР.
Кроме того, были уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Запорожской области на станут привлекать к уголовной ответственности по делам, возбуждённым киевскими властями.
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