Киев, 16 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признался, что общается со своими детьми дома на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

President.gov.ua Алексей Арестович

«Я не могу петь песни неродным языком, не хочу фальшивить, когда держу ребенка на руках, но часть пою на украинском, потому что специально их выучил», — приводит агентство слова Арестовича.

По его словам, на украинском языке он с детьми разговаривает два дня в неделю, при этом дети посещают украинские школы и садики для того, чтобы они могли разговаривать на украинском, а дома с ними разговаривают на русском языке.

Он также подверг критике закон Украины, которым предусмотрены штрафы за неиспользование украинского языка в быту. По его мнению, такие проекты способствуют доносительству друг на друга.

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