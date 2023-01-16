Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Георгию Т., обвиняемому в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности детей и распространении порнографии. Мужчина, в 2022 году недолго проработавший в одной из школ звукорежиссером и ведущим фотокружка, отправлен в СИЗО на время следствия, по меньшей мере по 11 марта 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Напомним, 21-летний мужчина был задержан 12 января после того, как на школьном компьютере, которым он пользовался осенью 2022 года, был найден архив порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних, в том числе учащихся этой школы. В тот же день мужчине было предъявлено обвинение.

По данным следствия, в августе 2021 года в квартире одного из домов в поселке Шушары Пушкинского района обвиняемый неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности 14-летней школьницы. А в сентябре 2022 года, считает следствие, он совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы.

Мужчина обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратных действиях, а также хранении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их распространения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.