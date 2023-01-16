Омск, 16 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Следственные органы по Омской области начали проверку по информации об избиении главой Знаменского района Сергеем Максимовым мэра Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева на встрече с жителями. Об этом 16 января сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ Ларису Болдинову.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

«По предварительным данным, произошел конфликт, Максимов нанес несколько ударов по голове 63-летнему главе сельского поселения. Через некоторое время у него поднялось давление, его отвезли в больницу», — сказала она, добавив о планах проведения медицинской экспертизы для установления степени тяжести повреждений.

Сообщается, что конфликт произошёл на встрече с жителями поселения, на которой решался вопрос о возобновлении водоснабжения в районе. Из-за обледенения водонапорной башни жители населенного пункта остаются без воды четверо суток.

В ходе обсуждения глава района и мэр сельского поселения пытались снять с себя ответственность и переложить её друг на друга. После этого Максимов напал на Андреева со спины с кулаками.

В администрации добавили, что у мэра диагностировано сотрясение мозга.

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