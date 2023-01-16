Киев, 16 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, который недавно вступил в должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 16 января прибыл в Киев. Об этом дипломат написал на своих страницах в соцсетях.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи

По словам Османи, в столицу Украины он прибыл на поезде. Время в пути составило порядка девяти часов.

Планируются встречи с лидерами страны по укреплению безопасности и стабильности, а также оказанию помощи жителям на местах, уточнил Османи.

Как сообщало ИА REGNUM, нового главу ОБСЕ призвали не повторять опыт председательства Польши. По словам российского постпреда при организации Александра Лукашевича, для решения поставленных задач Османи потребуются мудрость, выдержка, дипломатическая филигранность.