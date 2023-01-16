Песков ответил на вопрос, расскажет ли Путин о жизни своей семьи в блокаду
Песков: Путин уже не раз рассказывал о жизни своей семьи во время блокады Ленинграда
Москва, 16 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно рассказывал о жизни своей семьи во время блокады Ленинграда, информации об этом достаточно, 16 января заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли в преддверии 80-летия прорыва блокады Ленинграда рассказано подробнее о родителях президента, Песков ответил: «Я не соглашусь с вами в том, что есть недостаток информации о семье Путина во время блокады».
По его словам, президент неоднократно и подробно об этом рассказывал. Он рекомендовал журналистам ознакомиться «с целым рядом интервью на этот счёт».
Он добавил, что не знает о том, чтобы Путин получал юбилейные награды блокады Ленинграда.
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