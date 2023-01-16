Донецк, 16 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил рассмотреть возможность выплаты единовременной материальной помощи жителям Соледара, эвакуированным в пункты временного размещения. Об этом 16 января он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Он отметил, что дал поручение рассмотреть возможность выплаты по результатам встреч с жителями Соледара, которые были эвакуированы в Шахтёрск.

По словам Пушилина, он считает необходимым рассмотреть механизм получения переселенцами документа, удостоверяющего личность, по упрощенной процедуре. Кроме того, следует продлить возможность проведения социальных выплат и пенсий на основании адресной справки.

Анна Школа ИА REGNUM Бежавшие из Соледара

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