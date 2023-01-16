Анкара, 16 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны придерживаться баланса в отношениях с Турцией и Грецией, заявил 16 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Таким образом он прокомментировал сообщения о планируемых США поставках Греции американского вооружения, в том числе самолетов F-35.

«США отказались от курса на «равновесие» между Афинами и Анкарой, что сказывается на ситуации в Восточном Средиземноморье», — сказал он на пресс-конференции.

Вместе с тем отказ США от эмбарго на поставки вооружения греческому Кипру также наносит ущерб ситуации на острове, добавил он.

«Такой союзник, как США, должен сохранять баланс», — заключил Чавушоглу.

Напомним, Турция заявила о намерении приобрести американские истребители F-16 год назад. Государственный департамент США уведомил Конгресс о своем намерении заключить сделку. Однако продажа Турции самолётов на $20 млрд требует обязательного одобрения американских законодателей, среди которых имеются влиятельные противники этой сделки.

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