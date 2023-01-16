Берлин, 16 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, сообщили в пресс-службе правительства Германии 16 января.

Global Look Press/Keystone Press Agency) Кристина Ламбрехт и Олаф Шольц

Решение о том, кто станет преемником Ламбрехт, будет принято в ближайшее время, отметили также в пресс-службе.

13 января немецкие издания со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Ламбрехт подала заявление об отставке.

По данным местных СМИ, пост министра обороны могут занять министр труда Хубертус Хайль, глава ведомства канцлера Вольфганг Шмидт или глава СДПГ Ларс Клингбайль.