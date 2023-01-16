Вена, 16 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В декабре 2022 года продукты питания и безалкогольные напитки в Австрии подорожали на 16,1% в годовом исчислении. Стоимость минимальной продуктовой корзины за год выросла на 15,7%. Об этом 16 января сообщает национальное статистическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Согласно опубликованным данным, по сравнению с ноябрем прошлого года продовольственная инфляция составила 1,4%. Продуктовая корзина же подорожала на 1%. Известно, что цены на молоко, сыр и яйца выросли на 24% в годовом исчислении, мясо — на 18,1%, хлеб — на 16,1%. Цены на овощи в среднем увеличились на 14,9%, на фрукты — на 4,4%.

В декабре 2022 года стоимость масла и жира выросла на 28,6%, безалкогольных напитков — на 14,9%, кофе — на 15,9%, лимонадов — на 12,1%.

Индекс потребления в Австрии составил 116,1 процентного пункта (отсчёт ведется в сравнении с базисными данными от 2020 года).

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с ноябрём 2021 года в ноябре 2022 года газ в Австрии подорожал на 109%.

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