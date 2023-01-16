Лондон, 16 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Британский принц Гарри в детстве получал меньше еды, чем его старший брат Уильям — потенциальный наследник престола. С этого могла начаться обида Гарри на королевскую семью, рассказал дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл газете The Sun.

Global Look Press via ZUMA Press Принц Гарри

«Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», — сказал бывший дворецкий.

По словам Баррела, няня объяснила мальчику, что его старший брат Уильям однажды станет королём, поэтому ему полагается больше еды.

Младшему принцу, добавил он, постоянно напоминали о его скромной позиции. Гарри умолкал и смирялся, но это было тем, с чем ему приходилось бороться в собственном доме.

Пол отметил, что видел глубокую связь между братьями в детстве, но теперь ему понятно, какую кипящую обиду испытывал Гарри по отношению к брату и институту королевской власти.

Бывший дворецкий, десять лет служивший принцессе Диане, полагает, что 38-летний герцог Сассекский зашёл слишком далеко в своих нападках на семью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января из печати вышли мемуары принца Гарри «Запасной». В своей книге британский принц признался в употреблении наркотиков, рассказал об убийствах афганских боевиков и конфликте с братом. По данным издания Penguin Random House, в первый день в США, Канаде и Великобритании было продано более 1,43 млн англоязычных экземпляров книги во всех форматах.

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