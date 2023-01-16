Мелитополь, 16 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Жителей Запорожской области на станут привлекать к уголовной ответственности по делам, возбуждённым киевскими властями, напомнил 16 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ИА REGNUM Херсонская, Запорожская области. ЛНР и ДНР. Регионы, воссоединившиеся с Россией

Также уголовного преследования избегут жители Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно со Следственным комитетом, ФСБ России, МВД России и Верховным судом представить до 1 мая 2023 года свои предложения по поводу принятия мер по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих на новых территориях, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины.

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