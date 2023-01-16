Москва, 16 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, намерен ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

«Нет, пока не знаю», — ответил он на вопрос журналистов о планах российского лидера на праздник Крещения.

Крещение Господне является одним из главных христианских праздников. В ночь на 19 января происходят крещенские купания.

15 января ИА REGNUM сообщало о том, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление до +4°С.

По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, священнослужители канонической Украинской православной церкви могут рассчитывать на необходимое содействие и поддержку Русской православной церкви.