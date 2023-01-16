Вашингтон, 16 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Серьёзная проблема с поставкой западных танков киевскому режиму заключается в том, что их уничтожение может существенно подорвать международную репутацию этой техники. Об этом 16 января пишет издание Military Watch.

Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press Танк Leopard II

«Особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО», — говорится в статье.

Отмечается, что ранее танки Leopard 2 очень плохо себя показали в операциях Турции против легковооруженных повстанцев в Ираке и Сирии.

Кроме того, трудности с интеграцией британских танков Challenger в ВСУ означают, что танки могут по большей части храниться вдали от линии фронта и использоваться лишь для обучения, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами танков киевскому режиму не изменят ситуацию на поле боя.