Лондон, 16 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Стоимость природного газа в Европе упала ниже $650 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $728,6 (+0,2%), но позже опустились до $645,1 за тысячу кубометров (-11,3%), впервые за более чем 16 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что газ перестанет быть дешевым для Германии, что «станет новой обыденностью». 13 января Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором сказано, что цены на голубое топливо для жителей столичных городов стран ЕС по итогам ноября выросли за год чуть менее чем на 60%.

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