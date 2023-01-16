Мелитополь, 16 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни. Такое мнение он выразил 16 января в интервью телеканалу «Крым-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией

«Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса», — сказал он.

Балицкий пояснил, что безнаказанность порождает дальнейшие преступления. Приводя в пример трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, врио губернатора отметил, что «за такие вещи нужно решать вопрос сразу на месте».

Напомним, что в июле прошлого года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Указом отменен мораторий на исполнение смертных приговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море над городом сбиты семь беспилотников.

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