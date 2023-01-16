Тверь, 16 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. В Тверской области продолжается работа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. На сегодняшний день из 9540 заключенных с жителями региона договоров на догазификацию исполнено 7 569.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

«Два основных направления нашей работы — непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией «Газпром» и догазификация домовладений, которая ведется по поручению президента России Владимира Путина», — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Верхневолжье в числе первых начало сбор заявок, заключение договоров с жителями и проведение газа до границ участков домовладений. В регионе утверждены сводный и пообъектный планы-графики проведения работ.

Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства. Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки при осуществлении догазификации.

По решению губернатора Игоря Рудени многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь при догазификации в размере до 300 тыс. рублей. Предполагается, что в 2023 году данной мерой смогут воспользоваться более 220 многодетных семей Верхневолжья.

Среди других льготных категорий — инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных категорий жителей составляет до 100 тыс. рублей.