Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ 16 января в своём постановлении дал правовую оценку действиям лиц, которые, найдя чужой мобильный телефон, по разным причинам не возвращают его законному владельцу. Суд объяснил, как таким гражданам после своей находки не оказаться под уголовным преследованием по обвинению в краже.

Телефоны

Как рассказали в пресс-службе КС, дело о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса РФ, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобами граждан А. В. Галимьяновой и В. С. Пузрякова. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и присвоили их, не предприняв никаких действий к возврату имущества законным владельцам. В итоге суды признали их виновными в краже.

В Конституционном суде напомнили, что для разграничения находки и хищения законодатель описал в статье 227 Гражданского кодекса РФ основания приобретения лицом права собственности не только на имущество, у которого имеется собственник, но и на имущество, собственник которого неизвестен. Среди обязанностей нашедшего — заявление о находке, поиски собственника, передача найденного имущества владельцу либо его представителю и ряд других. Их невыполнение является гражданско-правовым нарушением, но само по себе не является преступлением.

«Если же лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнением указанных действий еще и прячет ее или уничтожает признаки, позволяющие индивидуализировать или найти владельца (вытаскивает сим-карту, снимает чехол телефона и т.д.), то такое поведение свидетельствует об умысле на хищение. Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность», — разъяснили в КС РФ.

Суды при рассмотрении подобных дел обязаны давать оценку не только самого факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу. Такое поведение может указывать на неосновательное обогащение за счет чужой вещи, что расценивается в уголовном законе как кража.

Как решил Конституционный суд, оспариваемые заявителями нормы отвечают принципам справедливости, позволяют отграничить правомерное поведение от противоправного и не противоречат Конституции РФ. В то же время за законодателем остается право конкретизировать составы преступлений, предметом посягательств которых выступают потерянные вещи, а также установить ответственность за невыполнение требований 227 ГК РФ.