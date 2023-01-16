Киев, 16 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Представители Украины и Евросоюза подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом 16 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Евро

По его словам, на этой неделе Киев ожидает получить первый транш в размере трех млрд евро. Шмыгаль уточнил, что эти средства помогут руководству Украины поддерживать макроэкономическую стабильность в стране и финансировать все критически важные расходы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что союзники Украины передали киевскому режиму свыше четырех тысяч единиц артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения.

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