Брюссель, 16 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Власти ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро в кредит, сообщил 16 января вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Global Look Press/Keystone Press Agency Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Средства должны помочь Киеву «покрыть насущные потребности», отметил Домбровскис.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш в рамках этой программы помощи (в объеме 3 млрд евро) будет направлен в Киев до конца января 2023 года.

ЕС будет помогать Украине «столько, сколько нужно», отметила она.

Как сообщалось ранее, в рамках данной программы ЕС намерен выделять Киеву кредиты сроком на 35 лет, при этом возвращать кредит нужно будет лишь с 2033 года.