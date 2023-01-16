ЕС предоставит Украине 18 млрд евро в кредит
Власти ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро в кредит
Брюссель, 16 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Власти ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро в кредит, сообщил 16 января вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Global Look Press/Keystone Press Agency
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Средства должны помочь Киеву «покрыть насущные потребности», отметил Домбровскис.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш в рамках этой программы помощи (в объеме 3 млрд евро) будет направлен в Киев до конца января 2023 года.
ЕС будет помогать Украине «столько, сколько нужно», отметила она.
Как сообщалось ранее, в рамках данной программы ЕС намерен выделять Киеву кредиты сроком на 35 лет, при этом возвращать кредит нужно будет лишь с 2033 года.