Москва, 16 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 января прокомментировал журналистам удар по Днепропетровску, якобы возникший конфликт Минобороны РФ и ЧВК «Вагнера» и ряд других актуальных тем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По мнению пресс-секретаря президента РФ, в основном этот конфликт существует в информационном пространстве.

«Страна должна знать, и она знает своих героев. Она знает и героев, которые служат в ВС и проявляют чудеса геройства, и героев ЧВК «Вагнер». И те, и другие навсегда будут в нашей памяти. Что касается конфликта — это главным образом продукция информационных манипуляций, которые, ладно, иногда устраивают наши информационные противники — наши с вами друзья сами себя ведут так, что врагов не надо. К этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело, все воюют за Родину».

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Говоря о ситуации в Днепропетровске, Песков отметил, что российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры:

«Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО».

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Также Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин проведет 16 января международный телефонный разговор, но не стал подтверждать, будет ли разговор с Эрдоганом и будут ли лидеры обсуждать большой обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 800 российских военнослужащих на 200 украинских.

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На отвлеченный вопрос о планах российского лидера на Крещение пресс-секретарь ответить пока не смог и не подтвердил, что Путин читал статью Медведчука:

«Не могу точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ и вызывает интерес».

Говоря о сроках работы над концепцией внешней политики РФ, Песков признался, что она еще не завершена.

«Она будет дополнена, работа будет финализироваться. Там будет определенное дополнение. По срокам понимания пока нет. Там может быть все утверждено указом президента и без большого Совбеза».

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На вопрос об отношении к поставке танков Украине Песков отметил, что оно весьма негативно:

«Великобритания и другие европейские страны, которые говорят о своем намерении устроить новый виток по поставке более совершенного военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Это способно затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина. Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах людей, которые живут на Украине, об их будущем. Они используют эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет. СВО будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как остальные».

В очередной раз Песков напомнил, что цели СВО на Украине будут достигаться и будут достигнуты.

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Напомним, 14 января из-за работы украинской системы ПВО обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске.

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Как сообщало ИА REGNUM, также известно, что Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, когда будет отмечаться 80-летие прорыва блокады Ленинграда.

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