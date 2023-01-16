Севастополь, 16 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В море над Севастополем сбиты уже семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил 16 января губернатор города Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По его словам, никакие объекты на территории города и в акватории не повреждены. Все беспилотники удалось сбить над морем, подчеркнул глава Севастополя.

Развожаев заявил, что украинская сторона пытается выдавать неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Их местные издания пишут о взрывах в городе и просят скидывать подтверждения.

«Ничего вам никто не скинет, в городе-герое всё спокойно. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — заявил губернатор.

Напомним, 16 января системы противовоздушной обороны отразили над Чёрным морем несколько атак беспилотников.

Читайте также: Почти 2,9 тыс. беспилотников потеряли боевики ВСУ за время спецоперации