Москва, 16 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Иран не спешит упростить визовый режим для туристических групп из России, вопрос должен был обсуждаться в числе других на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана 17 января, однако встреча переносится, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Global Look Press via ZUMA Press Тегеран

«Туристические потоки — это важно… Встреча перенеслась по инициативе Ирана. 17 января встреча отменена, он сегодня вечером должен был прилететь», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс восстановления СВПД, вопросы двусторонней и международной повестки.

Кроме того, посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о готовности страны на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов.

В сентябре 2021 года глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что Тегеран и Москва в январе 2023 года отменят групповые визы для своих туристов. В 2017 году главами МИД Ирана и России было подписано соглашение между правительствами двух стран об отмене групповых виз для своих граждан. В 2018 году соглашение должно было вступить в силу, однако в июне 2021 года проект этого соглашения был снова подписан между профильными ведомствами, но не реализован.