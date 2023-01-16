Москва, 16 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Статья украинского политика Виктор Медведчука вызывает большой интерес, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал статью, которую экс-депутат Рады от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал в газете «Известия».

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«Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес», — сказал Песков.

Он рассказал, что статья Медведчука хорошо расходится и вызывает большой интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские президенты приходят к власти под лозунгами мира, но затем стремительно превращаются в сторонников войны, отметил в статье Виктор Медведчук.