Рязань, 16 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В одной из школ Рязани у старшеклассницы случился сердечный приступ после конфликта с директором. Об этом сообщает «Газета. Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Инцидент произошёл в школе №62. Директор подвергла критике внешний вид девочки, пришедшей в школу в теплой толстовке. После разговора ученица почувствовала себя плохо. По словам родителей, ребёнок часто болеет и имеет проблемы с сердцем.

Позднее мать девочки написала в социальной сети «ВКонтакте» о том, что именно она заставила ребёнка тепло одеться.

«Дочь мне позвонила и сказала, что от унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой», — написала она.

Женщина уточнила, что не стала вызывать бригаду скорой помощи из-за страха девочки остаться в больнице. Она также призналась, что на следующее утро ей пришлось уговаривать ребенка идти в школу.

В настоящее время местные жители требуют увольнения директора. Петиция, опубликованная на портале change.org собрала свыше 1,3 тыс. подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, 64-летнего актера Владимира Ипатова искали целый месяц. Дочь Ксения пыталась дозвониться мужчине на мобильный телефон еще до Нового года, но ответа не было. 15 января Ксения заявила о пропаже отца в полицию и попросила представителей органов приехать на адрес, чтобы проведать отца.

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