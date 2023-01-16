Лондон, 16 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Командование ВСУ поручило оборону Артёмовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным, пишет 16 января Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По данным издания, командование ВСУ полагает, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления, поэтому оно не пустило свои отборные подразделения на защиту города, поручив оборону наемникам.

Среди них упоминаются наемники из стран Европы, Канады и США. Однако большую часть составляют украинцы, подчеркнуло издание. При этом многие из них не имеют необходимого боевого опыта.

Напомним, ранее житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин сообщил, что киевские боевики планируют полностью уничтожить город Артёмовск в ДНР в случае ухода из него.

Отметим, по данным американского издания Washington Post, некоторые подразделения Вооруженных сил Украины рассматривают возможность отступления из Артёмовска.

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